‘Gần 6h sáng, số phiếu khám của con tôi đã là 1.052’

Giơ bàn tay co quắp vì chứng bệnh liên quan đến cột sống, chị H. - vợ anh - cho hay, mọi thủ tục khi khám bệnh đều phải nhờ chồng hỗ trợ. Mỗi lần thăm khám không tốn nhiều tiền vì được bảo hiểm y tế chi trả 100%, nhưng chi phí đi lại, chờ đợi khiến chị thêm kiệt sức. “Mỗi lần đi khám như đánh trận vậy, mệt mỏi muốn bệnh theo luôn”, chị nói.

“Nếu phải chụp chiếu, bác sĩ chỉ định rồi mình chỉ cần quẹt thẻ là xong, không còn xếp hàng đóng tiền nữa, nhàn hơn bao nhiêu”, anh Trai tâm sự. Như vậy, chỉ một thay đổi đơn giản trong thủ tục hành chính đã giúp những người như vợ chồng anh bớt mệt mỏi hơn trong hành trình khám chữa bệnh kéo dài.

Đối với gia đình bé Tình, vợ chồng anh Trai và nhiều bệnh nhân khác trong hàng dài chờ khám, khái niệm “chuyển đổi số” quả thật rất xa vời. Nhưng việc sử dụng điện thoại thông minh, kết nối Internet giờ đây đã không còn xa lạ với họ. Bởi vậy, khi được hỏi về việc nếu có một công cụ trên điện thoại giúp họ đặt lịch từ trước, biết được thời gian, địa điểm khám của mình, phim chụp, kết quả xét nghiệm sẽ được cập nhật lên hệ thống, không còn phải lỉnh kỉnh mang theo mỗi lần đến viện, họ đều có cùng một câu trả lời “được thế thì tốt biết mấy”.

Số lượng người đến khám ở bệnh viện tuyến trung ương tăng mạnh

Theo chia sẻ của PGS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức, trong 6 tháng đầu năm 2022, cơ sở y tế này đã tiếp nhận 140.000 bệnh nhân tới khám (tăng gần 100.000 trường hợp). Mỗi ngày, bệnh viện có khoảng 2.000 bệnh nhân nội trú và khoảng 2.000 bệnh nhân đến khám. Mỗi người bệnh thường có 1-2 người nhà đi cùng, cùng với 2.000 nhân viên y tế.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết trước thời điểm dịch Covid-19, tình trạng quá tải bệnh nhân đã xảy ra tại viện. Sau dịch, nhu cầu khám chữa bệnh càng tăng đột biến khi hàng ngày có khoảng 6.000-8.000 người đến thăm khám. Tại đơn vị này, bệnh nhân nội khoa nhiều, các phòng khám đều chật, người dân phải chờ đợi, dẫn đến sự không hài lòng.

Với số lượng người khám bệnh quá tải so với lực lượng nhân viên y tế còn hạn chế, việc ứng dụng công nghệ thông tin là cách duy nhất giúp khắc phục tình trạng ùn ứ ở khâu khám bệnh ban đầu do thủ tục hành chính gây nên. Liệu tình trạng này tồn tại kéo dài là do người dân chưa kịp thời nắm bắt được cách đăng ký khám mới của các bệnh viện tuyến trung ương hay họ không còn sự lựa chọn nào khác?

