Gần 502.000 thí sinh đã xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT

Thông tin nhanh từ Bộ GD&ĐT, tính đến 17h30 ngày 25/8, ngày đầu tiên của quy trình xác nhận nhập học, đã có gần 502.000 thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống xét tuyển của Bộ. Bộ GD&ĐT thông tin, từ sáng 25/8, thí sinh trúng tuyển bắt đầu xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login.
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, sau khi các trường công bố điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển đợt 1, thí sinh cần xác nhận nhập học trước 17h ngày 30/8 (kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài).
Báo Giáo dục và Thời đại cho biết, để xác nhận nhập học đại học năm 2025 thí sinh cần đăng nhập vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT theo đường link: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn và nhập theo các bước.
Trạng thái thông tin của thí sinh “Đã nhập học” nghĩa là thí sinh đã xác nhận nhập học thành công và trường đã nhận được thông tin xác nhận nhập học của thí sinh.
Khi đã xác nhận nhập học xong, thí sinh sẽ không được hủy xác nhận nhập học. Nếu muốn hủy xác nhận nhập học, thí sinh phải liên hệ với trường đại học đó để được giải quyết.
Thí sinh lưu ý, dù thời hạn chung cho việc xác nhận nhập học trực tuyến là vậy, song mỗi trường đại học có thể đưa ra những thời hạn riêng (trong khoảng thời gian từ 25/8 tới 30/8). Vì vậy, thí sinh cần đặc biệt lưu ý và theo dõi thông tin về thời gian nhập học từ website của trường mình trúng tuyển.
Hết ngày 23/8, tất cả trường đại học đã công bố điểm chuẩn. Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển và xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống đến 17h ngày 30/8. Nếu không, thí sinh được coi như từ chối theo học.
Báo Hà Nội mới cho biết, kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025 có nhiều điểm mới và thách thức: Bỏ xét tuyển sớm, quy đổi điểm tổ hợp môn theo quy chuẩn mới… Số lượng nguyện vọng đăng ký tăng vọt, với hơn 7,6 triệu nguyện vọng của gần 850.000 thí sinh. Trung bình mỗi thí sinh đăng ký khoảng 9 nguyện vọng.
Đây là mức cao kỷ lục trong 5 năm trở lại đây, kéo theo tỷ lệ “ảo” trong xét tuyển tăng cao.
Trước thực tế đó, Bộ GD&ĐT quyết định điều chỉnh kỹ thuật trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh: Tăng thêm 4 lần lọc ảo, nâng tổng số lên 10 lần để các cơ sở đào tạo có thêm thời gian rà soát dữ liệu và đưa ra điểm chuẩn chính xác.
Sau đợt 1, từ ngày 1/9, căn cứ tình hình thực tế, các trường sẽ triển khai đợt xét tuyển bổ sung, kéo dài đến cuối tháng 12/2025.