Gần 502.000 thí sinh đã xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT

Thông tin nhanh từ Bộ GD&ĐT, tính đến 17h30 ngày 25/8, ngày đầu tiên của quy trình xác nhận nhập học, đã có gần 502.000 thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống xét tuyển của Bộ. Bộ GD&ĐT thông tin, từ sáng 25/8, thí sinh trúng tuyển bắt đầu xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, sau khi các trường công bố điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển đợt 1, thí sinh cần xác nhận nhập học trước 17h ngày 30/8 (kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài).