Gần 5.000 ca tử vong do dịch tả trên toàn cầu, Việt Nam cảnh giác nguy cơ

Mới đây, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế đã có thông báo khẩn về tình hình bệnh dịch tả toàn cầu và các khuyến nghị phòng chống bệnh này.

Dịch tả toàn cầu trở nên phức tạp

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính từ đầu năm 2025 đến ngày 29-8, WHO đã theo dõi 409.222 trường hợp mắc bệnh tả (4.738 ca tử vong) được báo cáo tại 31 quốc gia trên toàn cầu, trong đó ghi nhận 6/31 quốc gia báo cáo tỉ lệ tử vong trên 1%.

Tuy số ca mắc giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng số ca tử vong lại tăng 46%.

WHO đánh giá tình hình bệnh dịch tả toàn cầu đang trở nên phức tạp, với các đợt bùng phát và tỉ lệ tử vong tăng cao. Do quy mô, mức độ nghiêm trọng và tính chất liên kết của các đợt bùng phát này, nguy cơ lây lan thêm trong và giữa các quốc gia là rất cao.