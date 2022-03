Gần 42 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2022

Số liệu Tổng cục Thống kê công bố trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2022 cho thấy, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2022 tăng 41,4% so với tháng trước và gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2021 do Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn du lịch, nhiều đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.

Trong tháng 3/200 Việt Nam đón 41,7 nghìn lượt khách quốc tế. (Ảnh minh họa)

Tính chung quý 1/2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 91.000 lượt người, tăng 89,1% so với cùng kỳ năm trước.