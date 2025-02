Gần 41.000 xe Toyota và Lexus đời mới bị triệu hồi do lỗi dây an toàn

Được biết, số dây an toàn trên các mẫu xe của Toyota và Lexus đời mới được cung cấp bởi Joyson - nhà sản xuất linh kiện của Mỹ. Trên các xe bị triệu hồi, dây an toàn có thể không hoạt động như thiết kế ban đầu, nhất là ở hàng ghế thứ hai. Trong đó, vị trí người ngồi ghế giữa của hàng thứ hai có thể bị ảnh hưởng lớn nhất trong khi có va chạm xảy ra.

Theo NHTSA, dây an toàn là một trong những tính năng an toàn quan trọng nhất trên xe. Nghiên cứu trong năm 2017 tại Mỹ cho thấy, riêng dây an toàn đã cứu sống được 14.955 người. Do vậy, con số gần 41.000 chiếc xe Toyota và Lexus đời mời bị triệu hồi liên quan đến tính năng an toàn trên được đánh giá là rất lớn.