Gần 40 tác phẩm Ikebana Nhật Bản 'gây sốt', công chúng Việt say mê

Triển lãm vừa thể hiện vẻ đẹp của hoa lá, đồng thời thể hiện mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa quá khứ và hiện tại, giữa tĩnh lặng và chuyển động.

Trong khi đó, các tác phẩm ở kiểu cắm Jiyūka (tự do) lại mở rộng biên độ sáng tạo, cho phép kết hợp rất nhiều nguyên liệu mới, biến tấu trong việc kết hợp hình khối và màu sắc để phản ánh thẩm mỹ trong đời sống đương đại.

Trong không gian trưng bày, người thực hành Ikebana dùng ngôn ngữ của đường nét, sắc màu của hoa lá và cả những khoảng trống để thể hiện vẻ đẹp của tự nhiên và những giao cảm nội tâm. Thông điệp này được thể hiện xuyên suốt qua những bố cục tinh giản mà đầy dụng ý, làm rõ sức mạnh biểu đạt không lời của Ikebana.

Chia sẻ về chủ đề triển lãm năm nay, bà Nguyễn Thanh Tú - Hội trưởng Hội sở Ikenobo Việt Nam cho biết: "Tương giao" khơi mở cảm thức về mối liên hệ sâu xa giữa con người và thiên nhiên, đồng thời tôn vinh giá trị nhân văn của nghệ thuật Ikebana, tôn trọng sức sống trong từng bông hoa, bồi đắp kiến thức về chu trình sinh trưởng của thực vật và mở ra khả năng kết nối tâm hồn con người với thiên nhiên".

Triển lãm không chỉ dành cho những người am hiểu hoa đạo, mà còn hướng đến công chúng rộng rãi - những ai tìm kiếm khoảnh khắc tĩnh lặng giữa nhịp sống hối hả, những tâm hồn yêu cái đẹp, yêu văn hóa và nghệ thuật.

Triển lãm còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt-Nhật, mở rộng cơ hội trao đổi chuyên môn và lan tỏa vẻ đẹp hoa đạo tới công chúng.