Gần 31.500 tấn ‘vàng đen’ ồ ạt về Việt Nam, nông dân trong nước ngại trồng

Hạt tiêu - mặt hàng được ví như “vàng đen” đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia sản xuất và xuất khẩu thuộc top đầu thế giới.

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu 145.046 tấn hạt tiêu các loại, mang về 988 triệu USD.

Trong số đó, có 124.271 tấn tiêu đen, giá trị ước đạt 820,3 triệu USD; tiêu trắng đạt 20.775 tấn, giá trị đem về 167,7 triệu USD.

So với cùng kỳ năm 2024, lượng hạt tiêu xuất khẩu tuy giảm 12% nhưng giá trị lại tăng 29,7%.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp cũng nhập khẩu 31.472 tấn hạt tiêu, giá trị khoảng 195,4 triệu USD.