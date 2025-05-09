Gần 30 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới

Bộ GD-ĐT cho biết, sáng nay (5/9), gần 1,7 triệu thầy cô giáo và 30 triệu học sinh, sinh viên tham dự lễ khai giảng năm học mới. Đây được xem là sự kiện “chưa từng có”, khi tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học, cả công lập và ngoài công lập đều tổ chức đồng thời lễ khai giảng. Sự kiện mang ý nghĩa “kép”, vừa chào đón năm học mới, vừa kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT), đánh dấu hành trình, vị thế và truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành giáo dục nước nhà.

Tại Hà Nội, lễ khai giảng năm học mới của hơn 2,3 triệu học sinh bắt đầu từ 8h. Các thầy cô, học sinh cùng tham dự chương trình chung do Bộ GD-ĐT tổ chức, được truyền hình trực tiếp. Trường THPT Phan Huy Chú được lựa chọn làm điểm cầu.

Năm học này đặc biệt với giáo dục Thủ đô khi học sinh được miễn học phí cùng cả nước, đồng thời Hà Nội cũng thông qua nghị quyết hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học.