Gần 3.000 y bác sĩ tiếp tục chi viện TP.HCM và các tỉnh phía Nam

PGS.TS Đào Xuân Cơ- Phó Giám đốc BV Bạch Mai, động viên các thầy cô giáo và sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai trước lúc vào TP.HCM chống dịch Covid-19. Ảnh: Trần Minh

Trường Đại học Y Hà Nội cũng cử thêm 250 người; Trường Đại học Dược Hà Nội sẽ cử 200 người; Học viện Y Dược học cổ truyền cử 150 người; Trường Đại học Y Dược Thái Bình cử thêm 250 người và Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cử 200 người.



Vụ trưởng Nguyễn Hồng Sơn cũng thông tin, 8 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đã lên danh sách cử 450-500 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên… vào TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai để hỗ trợ chống dịch.



“Như vậy, sau 1 ngày (từ 21-22/8), Bộ Y tế đã làm việc, gửi công văn huy động được khoảng 2.250- 2.300 nhân lực thuộc các đơn vị của Bộ Y tế tình nguyện vào TP.HCM và 3 địa phương trên phục vụ các hoạt động lấy mẫu, xét nghiệm và điều trị” - Vụ trưởng Nguyễn Hồng Sơn nói.



Cũng theo Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đến thời điểm này, có thêm 750 nhân lực y tế sẽ vào TP.HCM và Bình Dương, Long An, Đồng Nai tham gia phòng chống dịch.



“Chúng tôi đang tiếp tục làm việc, huy động thêm nhân lực y tế từ các đơn vị trực thuộc Bộ và các địa phương để đảm bảo nguồn lực cho TP Hồ Chí Minh và 3 địa phương trên chống dịch” - ông Nguyễn Hồng Sơn cho biết.



Như vậy, cùng với số nhân lực y tế đã huy động cập nhật đến trưa ngày 21/8 là 14.543 cán bộ, chuyên gia, y bác sĩ, giảng viên, sinh viên khối ngành y đã đến TP.HCM và nhiều địa phương phía Nam, sẽ có thêm 3.000 các lực lượng y tế đã và sẽ đến TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai trong đầu tuần tới để đồng hành phòng chống dịch.



Để hỗ trợ TP.HCM thần tốc xét nghiệm, ngoài hỗ trợ thành phố về nhân lực, Bộ Y tế đã huy động trước mắt 10 xe xét nghiệm đầy đủ với máy PCR, máy tách chiết và nhân sự vận hành với công suất 3000 mẫu đơn/ngày và 3,5 triệu test.