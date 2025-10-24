Gần 3.000 tỷ đồng xây mới thay cầu 120 tuổi, mở rộng đường huyết mạch ở TPHCM

Trong đó, trọng tâm là dự án mở rộng tuyến đường Nguyễn Tất Thành và xây mới cầu Tân Thuận 1 – công trình đã 120 năm tuổi.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM, Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất phương án đầu tư hạ tầng khu vực bờ Tây sông Sài Gòn (từ thượng lưu cầu Ba Son đến cầu Thủ Thiêm 4).

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành, đoạn dài khoảng 2,5km chạy dọc bờ Tây sông Sài Gòn từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận lâu nay được xem là trục giao thông huyết mạch nối khu vực trung tâm với các quận phía Nam. Tuy nhiên, với mặt cắt hiện hữu chỉ từ 8 đến 14m, tuyến đường này thường xuyên quá tải, trái ngược với quy mô 30 - 40m theo quy hoạch.

Để chấm dứt tình trạng này, Sở Xây dựng đề xuất thành phố đầu tư khoảng 2.950 tỷ đồng để mở rộng tuyến đường lên quy mô 6 - 8 làn xe.

Giải pháp kỹ thuật đồng bộ được đưa ra là kết hợp xây dựng hầm chui Hoàng Diệu với quy mô tối thiểu 4 làn xe, nhằm hóa giải "nút thắt cổ chai" và tăng cường khả năng thông hành cho trục đường cửa ngõ này.