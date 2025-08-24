Gần 26 tỷ USD đầu tư vào xe điện bị hủy: Báo động sụp đổ hay cơ hội khổng lồ?

Hàng loạt kế hoạch sản xuất bị hủy bỏ

Trong khi ngành sản xuất ô tô toàn cầu tăng tốc mạnh mẽ, thì Michigan - cái nôi của ngành công nghiệp ô tô Mỹ - lại chững lại, tiến thoái lưỡng nan như một cục pin đang dần cạn năng lượng.

Để thích ứng với thời cuộc, bang Michigan và các nhà đầu tư đã tung ra các chiến lược ưu đãi nhằm thúc đẩy sản xuất xe điện trong nước. Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực, các khoản đầu tư vào quê hương của ngành công nghiệp ô tô Mỹ chỉ dừng ở mức trung bình.

Đáng lo ngại, nhiều dự án sản xuất xe điện, từ nhà máy xe, pin, tái chế đến trạm sạc, liên tục bị hủy trong những năm gần đây.

Theo dữ liệu từ tổ chức vận động việc làm xanh BlueGreen Alliance Foundation, hơn một nửa trong số 89 dự án sản xuất được công bố ở Michigan từ năm 2019 đã bị hủy vào năm 2024 và 2025, trong khi phần còn lại bị hủy trong giai đoạn 2019-2023.

Những vụ hủy bỏ này đồng nghĩa với việc mất đi 25,9 tỷ USD đầu tư và hơn 25.000 việc làm đã được công bố.