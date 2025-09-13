Gần 200 người chết trong 2 vụ lật thuyền liên tiếp tại Congo

13/09/2025

Ít nhất 193 người được xác định đã thiệt mạng cùng hàng trăm người mất tích trong 2 vụ tai nạn lật thuyền liên tiếp xảy ra trong 2 ngày giữa tuần này tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Truyền thông nhà nước Congo cho biết, cả hai vụ tai nạn cùng xảy ra tại tỉnh Xích đạo (Equateur Province) ở khu vực Tây Bắc của nước này. Vụ tai nạn mới nhất và có số thương vong nặng nề hơn xảy ra ngày 11/9 tại vùng Lukolela, khiến 107 người chết và gần 150 người mất tích. Thảm họa xảy ra khi một chiếc tàu chở gần 500 người bốc cháy và bị lật úp trên sông Congo. Một số nguồn tin lo ngại hầu hết, thậm chí toàn bộ số người mất tích, nhiều khả năng cũng đã tử vong.

gan 200 nguoi chet trong 2 vu lat thuyen lien tiep tai congo hinh anh 1
Chiếc thuyền gặp nạn tại tỉnh Xích đạo (Equateur Province), Congo. (Ảnh: Reuters)

Trước đó một ngày, một chiếc thuyền máy chở hàng trăm người cũng bị lật và chìm tại khu vực Basankusu thuộc cùng tỉnh Xích đạo của Congo. Theo thông tin chính thức, thảm họa khiến ít nhất 86 người chết, chủ yếu là sinh viên. Tuy nhiên, một số nguồn tin địa phương khẳng định số thương vong thực tế cao hơn nhiều số liệu đã công bố.

Theo truyền thông quốc tế, tai nạn đường thủy xảy ra ngày càng phổ biến tại Congo, trong bối cảnh người dân nước này có xu hướng chuyển sang lưu thông bằng những chiếc thuyền gỗ lớn với chi phí rẻ. Tuy nhiên, các phương tiện chuyên chở người trên sông tại Congo được cho là thường xuyên chở quá tải, đồng thời thiếu các biện pháp bảo hộ cần thiết như áo phao và phao cứu hộ. Bên cạnh đó, các phương tiện thường xuyên di chuyển vào ban đêm, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp xảy ra tai nạn.

