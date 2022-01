Gần 200 du khách đến Đà Nẵng ngày đầu năm mới

Sở Du lịch cho biết thêm, trong năm nay, Đà Nẵng sẽ có hai kịch bản đón khách.

Kịch bản 1: Phấn đấu tổng lượng khách lưu trú dự kiến đạt 3,5 triệu lượt khách, tăng 3 lần so với ước thực hiện năm 2021. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 180 ngàn lượt, tăng 1,6 lần và khách nội địa ước đạt hơn 3,32 triệu lượt, tăng 3 lần. Doanh thu lưu trú, lữ hành ước đạt trên 6,7 ngàn tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với ước thực hiện năm 2021.

Kịch bản 2: lượng khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt khoảng 2,1 triệu lượt khách, tăng 87,8% so với năm 2021; khách quốc tế ước đạt 100 ngàn lượt và khách nội địa ước đạt 2 triệu lượt, tăng 2 lần so với năm 2021. Doanh thu lưu trú, lữ hành ước đạt hơn 4 ngàn tỷ đồng, tăng 2 lần so với ước thực hiện năm 2021.