Gần 2 nghìn cổ động viên Liverpool đòi UEFA bồi thường

Cảnh chen lấn, ngột ngạt, giẫm đạp đã xảy ra khiến nhiều CĐV Liverpool ảnh hưởng sức khỏe, tinh thần (Ảnh: Getty).

Công ty Leigh Day cho biết họ nhận được sự ủy thác của hơn 400 người hâm mộ Liverpool để kiện UEFA. Jill Paterson đứng đầu một nhóm đòi UEFA bồi thường khẳng định một số người bị chấn thương và tổn thương thể chất, bao gồm gãy xương, bầm tím do bị xô đẩy ở cổng sân vận động, chấn thương do bị đánh bằng dùi cui và khiên của cảnh sát.

Paterson nói rằng mọi người đã đưa ra những lời kể "thực sự gây sốc" về việc họ bị giẫm đạp, bạo lực và đau khổ, bên cạnh đó là những di chứng về tinh thần như hoảng loạn, lo lắng, mất ngủ đêm. Nhiều người lo sợ về sự an toàn của họ ở các trận đấu trong tương lai.

Paterson nói: "Các cổ động viên nói với chúng tôi rằng họ đã bị giẫm đạp, chảy nước mắt và lo sợ cho tính mạng của mình. Một số người trong đó từng là nạn nhân của thảm họa Hillsborough".

"Hàng nghìn người đã bỏ ra số tiền lớn để mua vé và đi du lịch đến Pháp với kỳ vọng được theo dõi một sự kiện tầm cỡ thế giới. Sự an toàn của họ lẽ ra phải được đảm bảo, đó là những gì họ đã chi trả thông qua việc mua vé. Đúng ra đó phải là một sự kiện được diễn với các giao thức về sự an toàn và an ninh cần thiết. Không có lý do gì để việc hỗn loạn và chấn thương xảy ra. Chúng tôi đã được một số người hâm mộ Liverpool tiếp cận gần như ngay lập tức sau sự kiện. Chúng tôi xem xét vụ việc và từ đó sẽ liên lạc với các luật sư người Pháp để cố gắng tìm kiếm một số giải pháp cho người hâm mộ".