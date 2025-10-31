Gần 2.000 container sầu riêng bị ùn ứ: Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đắk Lắk truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc xử lý thông tin báo chí nêu liên quan đến gần 2.000 container sầu riêng xuất khẩu bị ùn ứ do nhiều phòng thử nghiệm chất vàng O và cadimi tạm ngừng hoạt động để bảo trì, nâng cấp hệ thống.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để gián đoạn hoạt động kiểm nghiệm gây ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu sầu riêng.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động của phòng thí nghiệm; rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, thủ tục hành chính liên quan.