Gần 100 công nhân mắc kẹt trong đêm do sập nhà xưởng

Đến khoảng 2h35 cùng ngày, Đội 3 nhận tin báo tại Công ty TNHH gỗ Mai Thanh (phường Bến Cát) có mưa lớn gây ngập lụt và sập nhà xưởng công ty, gần 100 công nhân mắc kẹt.

Tổ công tác của Đội 3 đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến khu vực này để ứng cứu. Tại đây, lực lượng chức năng đã đưa tất cả công nhân đến khu vực an toàn. Riêng tổ công tác do Đại úy Nguyễn Thành Tâm chỉ huy đã đưa được 38 người bị cách ly hoàn toàn do nước ngập ra ngoài.

Nhiều khu vực thuộc phường Bến Cát nước ngập sâu, chảy xiết gây cô lập các hộ dân. Ảnh: T.T

Còn tại khu vực khu phố 5, phường Bến Cát, lực lượng chức năng cũng giải cứu 20 người dân ở vùng ngập nước, trong đó có nhiều người già và trẻ em.

Được biết, việc cứu hộ nêu trên được các cán bộ, chiến sĩ thực hiện trong hoàn cảnh lượng nước đổ về với lưu lượng lớn, có nơi nước ngập sâu gần 2m và chảy xiết, rất nguy hiểm.