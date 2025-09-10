Gần 10 nghìn dân Hà Nội bị cô lập do lũ sông Cầu dâng cao: Cấm đường vào Trung Giã

Theo người phụ nữ, tại khu chợ Nỉ, Kim Sơn, Đô Tân, An Lạc nước đã ngập lên tới tầng 1, thậm chí lút nóc nhà cấp 4.

"Gia đình người bạn tôi theo lịch thứ 7 này cưới con nhưng vừa phải nhắn tin báo hoãn vì ngập”, chị Thủy cho biết.

Còn theo ông Nguyễn Bá Hoàng - Chủ tịch xã Trung Giã, đến sáng 9/10, hầu hết các tuyến đường trên địa bàn đã bị ngập cục bộ; tỉnh lộ 35 ngập sâu khoảng 20-30cm; quốc lộ 3 đoạn qua Công ty Yamaha và thôn 9, đường quốc lộ 3 đi cầu Vát, đường cầu triền Đô Tân, đường UBND xã đi Bắc Sơn (đoạn qua cầu Lai Sơn) ngập sâu 30-50cm.

“Các tuyến đê cấp 3 đang có nguy cơ cao, như khu Gò Sành mực nước còn khoảng 15cm là tràn qua cống; đê cấp 4 đã bị tràn (đê Vòng Ấm bị tràn 20m, đê Đô Tân 7km) hiện tại nước đã ngập nhà dân" - ông Hoàng cho hay.