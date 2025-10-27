Gần 10.000 cá thể chó mèo bị trộm cắp trong hai năm

Cá thể mèo bị bắt trộm, buôn bán tại Hà Tĩnh năm 2024.

Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu Four Paws cho biết, trong giai đoạn từ cuối năm 2022 đến cuối năm 2024, gần 10.000 cá thể chó mèo tại Việt Nam đã bị ảnh hưởng bởi các vụ trộm cắp và nạn buôn bán thịt động vật. Con số này được ghi nhận thông qua công cụ báo cáo trực tuyến của tổ chức, vừa được nâng cấp và mở rộng trên phạm vi toàn quốc.

Cụ thể, từ tháng 11/2022 đến tháng 12/2024, hệ thống báo cáo ghi nhận 597 lượt phản ánh, bao gồm 1.549 vụ việc liên quan đến buôn bán thịt chó mèo. Trong đó, phần lớn là báo cáo về trộm cắp và bắt giữ chó mèo lang thang, chiếm 364 vụ việc. Tổng cộng, ước tính có 6.081 cá thể chó và 3.695 cá thể mèo bị ảnh hưởng.