Gần 10.000 cá thể chó mèo bị trộm cắp trong hai năm

Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu Four Paws cho biết, trong giai đoạn từ cuối năm 2022 đến cuối năm 2024, gần 10.000 cá thể chó mèo tại Việt Nam đã bị ảnh hưởng bởi các vụ trộm cắp và nạn buôn bán thịt động vật. Con số này được ghi nhận thông qua công cụ báo cáo trực tuyến của tổ chức, vừa được nâng cấp và mở rộng trên phạm vi toàn quốc.
Cụ thể, từ tháng 11/2022 đến tháng 12/2024, hệ thống báo cáo ghi nhận 597 lượt phản ánh, bao gồm 1.549 vụ việc liên quan đến buôn bán thịt chó mèo. Trong đó, phần lớn là báo cáo về trộm cắp và bắt giữ chó mèo lang thang, chiếm 364 vụ việc. Tổng cộng, ước tính có 6.081 cá thể chó và 3.695 cá thể mèo bị ảnh hưởng.
Bà Rebecca Dharmpaul, chuyên viên về buôn bán thịt chó và mèo của tổ chức, cho biết họ mong muốn thu thập được nhiều thông tin hơn từ các tỉnh thành, "nhằm có cái nhìn toàn diện về hoạt động buôn bán thịt chó mèo và phối hợp hiệu quả hơn với chính quyền."
Dữ liệu từ Tổ chức phúc lợi động vật này cho thấy hoạt động trộm cắp thú cưng không chỉ diễn ra rải rác mà "dường như mang tính hệ thống", khi nhiều đối tượng thực hiện việc này toàn thời gian để kiếm lợi. 23% số vụ việc được báo cáo có liên quan trực tiếp đến trộm cắp, trong khi 22% nhắm tới các nhà hàng buôn bán thịt chó, mèo và 206 sự cố (13%) được phản ánh về việc sử dụng bả độc để bắt thú cưng.
Bà Phan Thanh Dung, Điều phối viên chương trình Phúc lợi động vật (chó, mèo) của Four Paws tại Việt Nam, cho biết: "Thông qua công cụ báo cáo, chúng tôi không chỉ bảo vệ động vật mà còn giúp bảo vệ người dân, du khách trước những tác động tiêu cực về cảm xúc và tinh thần."
Trước đó, báo cáo năm 2024 cũng của tổ chức này cho thấy, cửa ngõ Hà Tĩnh là điểm nóng của dòng chảy động vật buôn bán lậu. Các cá thể thường bị nhốt trong điều kiện khắc nghiệt, không được tiêm phòng, dễ làm bùng phát và lây lan các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm từ động vật sang người.
Mỗi năm có hơn 6 triệu cá thể chó mèo bị giết mổ để tiêu thụ thịt tại Việt Nam, theo Four Paws. Tuy nhiên, Với sự ủng hộ và lên tiếng mạnh mẽ của cộng đồng, hành vi trộm cắp, tiêu thụ thịt chó mèo ngày càng bị lên án và nhiều trường hợp vi phạm liên quan đã được xử lý công khai. Khảo sát của tổ chức này vào năm 2021 cũng ghi nhận 95% người Việt được hỏi khẳng định việc ăn thịt chó mèo không phải là một phần của văn hóa Việt Nam.
Dữ liệu khảo sát và ghi nhận trên công cụ trực tuyến sẽ được Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu sự dụng để phối hợp với các cơ quan nhằm tìm ra giải pháp bảo vệ các cá thể động vật, nâng cao nhận thức về bảo vệ các loài thú cưng.