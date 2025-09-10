Gần 1 tỷ bản ghi bị đánh cắp, Salesforce vẫn 'không lung lay' trước tin tặc

Theo Bloomberg, Salesforce đã gửi email tới khách hàng hôm 7/10, khẳng định “không đàm phán, không thương lượng, và không trả bất kỳ khoản tống tiền nào”.

Công ty cũng cảnh báo rằng có “nguồn tin tình báo đáng tin cậy” cho thấy nhóm tin tặc dự định công khai dữ liệu bị đánh cắp.

Thông báo này được đưa ra ngay sau khi nhóm tin tặc tự xưng “Scattered Lapsus$ Hunters” khởi chạy một trang web rò rỉ dữ liệu nhằm tống tiền 39 công ty có dữ liệu bị đánh cắp từ hệ thống Salesforce.

Trang web được đặt trên tên miền breachforums[.]hn, gợi nhớ đến diễn đàn BreachForums khét tiếng chuyên buôn bán và rò rỉ dữ liệu bị hack.