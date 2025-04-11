Game Việt Nam Tiệm phở của Anh Hai có gì khiến gây sốt toàn cầu

Điều thú vị là... chẳng có quán phở nào thật sự tồn tại ở địa chỉ này. Tất cả bắt nguồn từ một tựa game “made in Vietnam” đang gây bão cộng đồng mạng: Brother Hai’s Pho Restaurant.
Game Việt – đậm hồn Việt
Không có chiến dịch quảng bá rầm rộ, không cần hậu thuẫn từ hãng phát hành lớn, Brother Hai’s Pho Restaurant – một game indie được phát triển bởi sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội – lại trở thành hiện tượng trên TikTok và YouTube chỉ nhờ vài clip trải nghiệm của các streamer.
Ban đầu chỉ là đồ án tốt nghiệp, trò chơi nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên nền tảng itch.io với cả hai ngôn ngữ Việt – Anh, khiến hàng trăm nghìn người tò mò tải về trải nghiệm.
Trò chơi lấy bối cảnh một quán phở nhỏ (không có thật) nằm ở “số 10 Đan Phượng” (Hà Nội). Người chơi hóa thân thành Anh Hai, chủ quán phở bình dân, vừa phải phục vụ khách hàng vừa đối diện những tình huống kỳ lạ.
Quán phở được tái hiện tỉ mỉ đến từng chi tiết quen thuộc: nền gạch bông cũ, tường sơn xanh lá, ghế nhựa, lọ ớt tươi, bảng hiệu vàng chữ đỏ, thậm chí cả tờ rơi “khoan cắt bê tông” và khẩu hiệu “phòng chống ma túy” – những “đặc sản thị giác” của phố Việt.
Câu chuyện tưởng chừng giản đơn bỗng rẽ sang hướng khác khi các vị khách dần lộ ra thân phận kỳ bí. Mỗi nhân vật – từ tài xế công nghệ, bà nội trợ, fan bóng đá cho đến “quý cô sang chảnh” – đều mang tính cách riêng, tạo nên một xã hội thu nhỏ nơi quán phở chật hẹp. Nhiệm vụ của người chơi là phục vụ đúng món, nếu sai... chú chó “Cậu Vàng” sẽ “xử lý” theo cách đầy bất ngờ.
Từ đồ án tốt nghiệp đến biểu tượng sáng tạo Việt
Chỉ sau vài tháng, Brother Hai’s Pho Restaurant đã vượt khỏi biên giới Việt Nam. Nhiều streamer quốc tế chia sẻ trải nghiệm “đổ mồ hôi” khi phục vụ khách, đồng thời khen ngợi cách trò chơi truyền tải văn hóa Việt qua những chi tiết bình dị mà sống động. Một người chơi nước ngoài bình luận: “Tôi không hiểu hết câu chuyện, nhưng tôi cảm nhận được một Việt Nam thật sự – thân thiện mà đầy bí ẩn.”
Không chỉ là trò chơi giải trí, Phở anh Hai còn trở thành minh chứng cho sức sáng tạo của thế hệ lập trình trẻ Việt Nam – những người dám kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ game. Từ một quán phở nhỏ ven đường, họ đã “nấu” nên món đặc sản văn hóa mang hương vị rất Việt: vừa hài hước, vừa rờn rợn, vừa gợi nhớ.
Không có quán phở nào mang tên “Phở anh Hai” ở Đan Phượng. Nhưng trong lòng người chơi, “số 10 Đan Phượng” giờ đã là một địa chỉ thật – nơi chứa đựng nỗi sợ, tiếng cười và cả niềm tự hào rằng: “Game Việt cũng có thể khiến thế giới tò mò.”