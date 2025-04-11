Game Việt Nam Tiệm phở của Anh Hai có gì khiến gây sốt toàn cầu

Điều thú vị là... chẳng có quán phở nào thật sự tồn tại ở địa chỉ này. Tất cả bắt nguồn từ một tựa game “made in Vietnam” đang gây bão cộng đồng mạng: Brother Hai’s Pho Restaurant.

Game Việt – đậm hồn Việt

Không có chiến dịch quảng bá rầm rộ, không cần hậu thuẫn từ hãng phát hành lớn, Brother Hai’s Pho Restaurant – một game indie được phát triển bởi sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội – lại trở thành hiện tượng trên TikTok và YouTube chỉ nhờ vài clip trải nghiệm của các streamer.