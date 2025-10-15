Galaxy Z TriFold: ‘Quái vật gập ba’ hé lộ 7 tin đồn ‘nóng’ nhất

Sau nhiều năm dẫn đầu thị trường với dòng Galaxy Z Fold và Z Flip, “ông lớn Hàn Quốc” dường như đã sẵn sàng cho thế hệ điện thoại gập hoàn toàn mới - Galaxy Z TriFold, mở ra chuẩn mực mới về thiết kế và hiệu năng.

Một concept Galaxy Z TriFold. Ảnh: Tech Insights

Dưới đây là 7 tin đồn lớn nhất xoay quanh Galaxy Z TriFold – mẫu máy được kỳ vọng sẽ định nghĩa lại tương lai của công nghệ gập.

1. Thiết kế gập ba hoàn toàn mới – hai bản lề, ba màn hình

Cho đến nay, dòng điện thoại gập của Samsung chỉ có hai kiểu dáng chính: Galaxy Z Flip – điện thoại gập dọc như hộp phấn, nhỏ gọn và thời trang; Galaxy Z Fold – điện thoại gập ngang mở ra như một chiếc máy tính bảng mini.

Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max: Định đoạt ‘ngôi vương’ smartphone 2026

Cả hai đều chỉ có một điểm gập duy nhất. Nhưng với Galaxy Z TriFold, Samsung được cho là sẽ tăng gấp đôi số bản lề, cho phép thiết bị gập hai lần tương tự mẫu Huawei Mate XT Ultimate Design tại Trung Quốc.

Cấu trúc này có thể mở ra nhiều kiểu sử dụng linh hoạt hơn, từ dạng điện thoại, máy tính bảng mini cho đến thiết bị đa màn hình khi cần đa nhiệm.

Người dùng có thể chuyển đổi giữa ba kích thước màn hình khác nhau, tùy theo nhu cầu công việc hay giải trí.

2. Màn hình “khổng lồ” – hướng tới trải nghiệm như laptop mini

Galaxy Z Fold 7 hiện tại mở ra một màn hình 8 inch, lớn hơn điện thoại thông thường nhưng vẫn nhỏ so với tablet. Tin đồn cho biết, Z Tri-Fold có thể mở ra màn hình tới 10 inch, tương đương một chiếc iPad tiêu chuẩn.