Galaxy S26 và iPhone 18 có thể đều lỡ hẹn, chiến lược mới của 2 'gã khổng lồ'

Nếu chỉ một trong hai hãng làm vậy – chẳng hạn Samsung lùi ngày giới thiệu Galaxy S26 hoặc Apple thay đổi kế hoạch sản xuất iPhone 18 – người ta có thể xem đó là chuyện nhỏ.

Nhưng khi hai ông lớn nhất của thế giới smartphone cùng “đạp phanh” gần như cùng lúc, thì đó không còn là sự trùng hợp.

Galaxy S26 và iPhone 18 có thể đều lỡ hẹn. Ảnh: PhoneArena

Samsung chậm lại để đột phá

Theo các nguồn tin rò rỉ, dòng Galaxy S26 sẽ không ra mắt đúng như kế hoạch ban đầu. Bên trong, Samsung được cho là đang phải xáo trộn lại cấu trúc sản phẩm, cắt giảm một số mẫu và làm chậm dây chuyền sản xuất.

Đáng chú ý nhất là thông tin Galaxy S26 Edge bị khai tử, chỉ sau một năm ngắn ngủi kể từ khi S25 Edge ra mắt.

Đây là quyết định táo bạo, đặc biệt với một công ty vốn nổi tiếng vì tung ra vô số biến thể khác nhau của cùng một dòng máy.