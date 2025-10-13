Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max: Định đoạt ‘ngôi vương’ smartphone 2026

Cuộc chiến giữa hai siêu phẩm Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max không chỉ là so găng phần cứng, mà còn là trận chiến về AI và trải nghiệm người dùng – yếu tố sẽ định hình thế hệ smartphone của năm 2026.

Cuộc chiến giữa hai siêu phẩm Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max sẽ là màn so găng được mong chờ nhất năm 2026. Ảnh: Future

Hiện tại, iPhone 17 Pro Max đang nắm ưu thế với thiết kế bền bỉ, hiệu năng vượt trội từ chip A19 Pro và pin được cải thiện đáng kể. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra vẫn còn là ẩn số, song những tin đồn ban đầu cho thấy Samsung đang chuẩn bị một “quái vật” mới, có thể lấy lại ngôi vương từ tay đối thủ đến từ Cupertino.

Giá bán và thời điểm ra mắt: Samsung vẫn “đắt đỏ” hơn

Nếu dựa trên lịch sử, Galaxy S26 Ultra nhiều khả năng tiếp tục là chiếc máy có giá cao hơn. Galaxy S25 Ultra khi ra mắt đầu năm 2025 được bán với giá 1.299 USD, tương đương với Galaxy S24 Ultra nhưng cao hơn 100 USD so với phiên bản trước đó.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max ra mắt vào ngày 19/9/2025 có giá 1.199 USD cho bản 256GB, và bản 2TB cao nhất chạm mốc 1.999 USD.

Samsung được dự đoán sẽ tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked vào tháng 1/2026, với máy lên kệ đầu tháng 2 – tương tự lịch trình năm trước. Mức giá cụ thể của S26 Ultra sẽ được xác nhận vào thời điểm đó, nhưng nhiều khả năng vẫn duy trì vị thế “đắt nhất thế giới Android”.

Thiết kế: Apple “lột xác”, Samsung giữ an toàn

iPhone 17 Pro Max là một trong những bản thiết kế tươi mới nhất của Apple trong nhiều năm. Máy sở hữu khung nhôm, mặt trước Ceramic Shield 2 và mặt sau Ceramic Shield bóng mịn. Màu Cam vũ trụ (Cosmic Orange) trở thành điểm nhấn sang trọng, đánh dấu sự chuyển mình so với khung titan vuông vức của đời trước.