Galaxy S26 Ultra: Những nâng cấp nhỏ giọt và câu hỏi lớn về giá

Chip Exynos 2600 – Cơ hội hay rủi ro?

Theo các báo cáo mới nhất, TSMC – nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới – đã tăng giá tấm wafer tiến trình 3nm thế hệ ba. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến Qualcomm và MediaTek. Cụ thể, MediaTek phải trả cao hơn khoảng 24%, còn Qualcomm tăng 16% cho quy trình N3P.

Galaxy S26 Ultra có thể chỉ được trang bị chip Exynos thay vì Qualcomm. Ảnh: PhoneArena

Chi phí tăng sẽ dần được đẩy sang người tiêu dùng, khiến những chiếc điện thoại cao cấp như Galaxy S26 hoặc Vivo X300 có thể tăng giá ngay từ khi ra mắt.

Apple cũng là khách hàng của TSMC. Tuy nhiên, do hãng tự thiết kế chip và không phụ thuộc vào Qualcomm hay MediaTek, mức ảnh hưởng đến giá iPhone sẽ ít trực tiếp hơn.

Vấn đề đặt ra là liệu Samsung có thể áp dụng cách làm của Apple để giữ giá ổn định?

Tin đồn gây tranh cãi nhất xoay quanh việc Galaxy S26 Ultra có thể không dùng Snapdragon 8 Gen 5 (hay Snapdragon 8 Elite kế nhiệm) mà thay bằng Exynos 2600 do Samsung tự phát triển.