Galaxy S26 Ultra lộ màu cam chói lóa, hàng triệu fan thấy ‘sốc’

Một nguồn tin vừa đăng tải loạt ảnh mô hình Galaxy S26 Ultra, được cho là gần giống thiết kế thật của siêu phẩm sắp ra mắt. Nếu chính xác, Samsung năm nay có thể đang thử nghiệm một diện mạo táo bạo hơn bao giờ hết – với sắc cam nổi bật, gợi nhớ đến phiên bản “Cosmic Orange” của iPhone 17 Pro.

Hình ảnh mô hình giả Galaxy S26 Ultra rò rỉ trên mạng xã hội. Ảnh: PhoneArt/X

Màu sắc này nhanh chóng lan truyền trên X (Twitter), thu hút sự chú ý của cả những nguồn uy tín. Phản ứng từ người hâm mộ khá trái chiều – có người khen “mới lạ, trẻ trung”, nhưng cũng không ít người chê “quá chói”, “mất chất Ultra sang trọng”.

Tuy nhiên, màu cam này lại ăn khớp hoàn hảo với Galaxy Watch Ultra, vốn cũng có phiên bản cam năng động tương tự. Nếu bạn yêu thích những món đồ công nghệ “nổi bần bật”, thì đây có thể là combo lý tưởng.

Bên cạnh đó, rò rỉ còn hé lộ hai màu trung tính khác: Whitesilver và Titanium Gray. Tuy vậy, do ánh sáng, góc chụp và chất liệu có thể làm sai lệch cảm nhận, giới công nghệ cho rằng cần chờ xác nhận chính thức từ Samsung để biết đây có phải là các gam màu thật hay không.

Thiết kế mới liệu có mất “chất riêng”?

Bỏ qua màu sắc, điểm đáng chú ý hơn trong hình ảnh rò rỉ chính là sự thay đổi thiết kế tổng thể. Các mô hình giả cho thấy các góc máy bo tròn hơn, đi cùng cụm camera đồng màu với thân máy, tạo cảm giác liền mạch hơn trước.