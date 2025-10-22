Galaxy S26 Ultra ‘chia tay' Snapdragon: Fan Samsung thấp thỏm

Đây không chỉ là một thay đổi kỹ thuật, mà còn là bước ngoặt lớn trong chiến lược chip của hãng và là tin vui cho những ai đang có ý định sở hữu Galaxy S26 Ultra.

Toàn bộ Galaxy S25 sử dụng chip Snapdragon. Ảnh: PhoneArena

Là tin vui bởi Exynos 2600 – con chip mới nhất do chính Samsung Foundry phát triển – đang vượt trội hơn mọi đối thủ, từ Snapdragon cho đến cả Apple Silicon.

Từ sau Galaxy S22 Ultra (2022), Samsung đã ngừng sử dụng Exynos cho các phiên bản Ultra. Nguyên nhân đến từ ba vấn đề kinh điển mà người dùng không thể bỏ qua: Hiệu năng yếu hơn Snapdragon; Tình trạng quá nhiệt và hao pin; Khả năng sản xuất (yield) thấp của Samsung Foundry.

Những điểm yếu này khiến Exynos trở thành “cái gai” trong mắt người hâm mộ, và Samsung buộc phải chọn Snapdragon cho tất cả thị trường để đảm bảo trải nghiệm người dùng.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị Exynos 2600 ở một số khu vực – và lần đầu tiên, người mua bản Exynos mới chính là những người may mắn.