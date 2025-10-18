Galaxy S26: ‘Đứa con tinh thần’ Exynos của Samsung bị fan ruồng bỏ

Galaxy S26 đang đếm ngược tới ngày ra mắt chỉ còn khoảng 3 tháng, và mạng xã hội đang tràn ngập các tin đồn xoay quanh dòng flagship mới của Samsung.

Hình ảnh rò rỉ được cho là Galaxy S26 Ultra. Ảnh: OnLeaks / Android Headlines

Theo những nguồn rò rỉ gần đây, có vẻ hãng đã từ bỏ ý tưởng về mẫu Galaxy S26 Edge, từng được đồn đoán là sẽ thay thế phiên bản Plus. Song song đó, giới công nghệ đang bàn tán sôi nổi về chiến lược “chia đôi” vi xử lý của Samsung – giữa Exynos và Snapdragon – cho các phiên bản khác nhau.

Một cuộc khảo sát hỏi người dùng rằng họ muốn Galaxy S26 chạy chip nào được thực hiện mới đây và kết quả cho thấy, niềm tin dành cho Exynos gần như biến mất – một khi đã mang tiếng “hiệu năng kém”, việc lấy lại lòng tin dường như là điều bất khả thi.

Chỉ 9% người dùng sẵn sàng đặt cược vào Exynos

Theo kết quả cuộc bình chọn, chỉ 8,37% người tham gia cho biết họ tin tưởng chip Exynos 2600 sẽ hoạt động tốt và sẵn sàng trao cơ hội cho nó trên dòng Galaxy S26.