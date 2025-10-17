Galaxy S26 có đang ‘bắt chước’ iPhone 17: Cụm camera sau, màu cam và…?

Một số thay đổi trên thiết kế và màu sắc của Galaxy S26 khiến giới quan sát ngay lập tức liên tưởng đến dòng iPhone 17 vừa ra mắt.

Bức ảnh được cho là các mô hình Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Ice Universe

Hình ảnh mô hình được cho là của Galaxy S26 cho thấy một tùy chọn màu cam rất giống với tông “Cosmic Orange” đặc trưng trên iPhone 17 Pro.

Câu hỏi đặt ra: đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là dấu hiệu cho thấy Samsung đang dần “đi theo con đường” của Apple?

Trước khi bàn sâu, hãy xem xét những thay đổi đã được xác nhận có vẻ chịu ảnh hưởng từ đối thủ.

Hai thay đổi lớn gợi nhớ đến iPhone 17

Thay đổi đầu tiên là thiết kế khung máy. Theo các rò rỉ, Galaxy S26 Ultra sẽ có các góc bo tròn hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm S25 Ultra.

Thiết kế này gây chia rẽ người dùng: một số cho rằng nó giúp máy mềm mại và dễ cầm hơn, trong khi những người khác lại tiếc nuối kiểu dáng vuông vức mang nét “Ultra” quen thuộc.