Galaxy S25 Edge ra mắt: Siêu mỏng, giá từ 30 triệu đồng

Now Brief và Now Bar có thể tích hợp với các ứng dụng bên thứ ba, nhắc người dùng từ việc ăn uống đến di chuyển một cách siêu tiện lợi.

Bằng việc tích hợp sâu với Google, Galaxy S25 Edge mở rộng khả năng tiếp cận những công nghệ mới nhất từ Gemini, cho phép chia sẻ màn hình hay dùng camera thời gian thực để tương tác trực tiếp với trợ lý AI.

Galaxy S25 Edge là chiếc smartphone siêu mỏng của Samsung có thể cạnh tranh trực tiếp với iPhone 17 Air của Apple dự kiến ra mắt tháng 9 tới.

Màu sắc và giá bán

Galaxy S25 Edge được ra mắt với loạt màu sắc mới, bao gồm Titanium Silver, Titanium Jetblack và Titanium Icyblue.

Hãng cho đặt hàng trước từ ngày 13/05 với giá bán lẻ từ 29,99 triệu đồng cho bản RAM 12GB + 256GB. Trong khi Galaxy S25 Edge phiên bản RAM 12GB + 512GB sẽ có giá 33,49 triệu đồng.