Gal Gadot siêu gợi cảm tái xuất sau 4 tháng sinh con thứ 3

Your browser does not support the video tag.

Gal Gadot trong phim 'Red Notice' - Lệnh truy nã đỏ

Lệnh truy nã đỏ (Red notice) có ngân sách sản xuất 200 triệu USD quy tụ 3 ngôi sao hot nhất hiện nay gồm The Rock, Gal Gadot và Ryan Reynolds sẽ ra mắt trên nền tảng phim trực tuyến ngày 12/11.