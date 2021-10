Gài Han So Hee đóng cảnh nóng, 'My Name' nguy cơ bị tẩy chay

My Name là bộ phim mới nhất vừa ra mắt của mỹ nhân Han So Hee. Trong phim, cô thủ vai Yoon Ji Woo/ Oh Hye Jin, tham gia một tổ chức băng đảng ma túy và đồng thời làm cảnh sát viên trong lực lượng điều tra để đi tìm sự thật về cái chết của cha.

Diễn xuất tâm lý và trong những cảnh đánh đấm, hành động của Han So Hee nhận được lời khen nhiệt liệt từ khán giả. Nhiều người đặt niềm tin rằng cô sẽ trở thành đại diện cho thế hệ đả nữ phim hành động tội phạm tiếp theo của xứ sở kim chi sau màn thể hiện ấn tượng trong My Name.

Bên cạnh diễn xuất và nhan sắc của Han So Hee, cảnh giường chiếu 19+ của nữ diễn viên trong phim cũng được bàn tán rất nhiều. Tuy nhiên, có người cho rằng cảnh này không cần thiết, không liên quan đến mạch phim.

Có người thì khen ngợi sự hy sinh vì nghệ thuật của Han So Hee.