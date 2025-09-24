Gạch tại Tử Cấm Thành nứt vỡ sau động đất, hé lộ bí mật giấu kín suốt 618 năm

Rạng sáng ngày 28/71976, trận động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra gần thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh khoảng 180km. Đây được coi là một trong những trận động đất thảm khốc nhất thế kỷ 20 ở Trung Quốc, khiến hơn 240.000 người thiệt mạng.

Tại Bắc Kinh, nhiều công trình, trong đó có Tử Cấm Thành, chịu tác động mạnh và các chuyên gia đã khảo sát độ ổn định của quần thể kiến trúc này.

Lớp gạch nền tại Tử Cấm Thành bị nứt vỡ sau trận động đất. (Ảnh: Sohu)

Trong quá trình kiểm tra điện Thái Hòa, nơi tổ chức các nghi lễ lớn của triều đình phong kiến, đội ngũ bảo tồn phát hiện một số viên gạch nền bị nứt nhẹ. Khi bóc tách lớp gạch bề mặt để phục hồi và kiểm tra kết cấu bên dưới, các chuyên gia phát hiện điều bất ngờ: bên dưới là tới 14 lớp gạch được xếp xen kẽ, tạo thành tổng cộng 15 lớp nền. Các kỹ sư và chuyên gia từ Viện Nghiên cứu kiến trúc cổ Trung Quốc và Bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh đã nghiên cứu chuyên sâu về phát hiện này.