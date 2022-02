Gã thanh niên 27 tuổi sát hại người phụ nữ đơn thân 55 tuổi rồi hiếp dâm, cướp 500 nghìn

Bằng các biện pháp nghiệp vụ rà soát, sàng lọc, công an xác đinh Mấu Điện là nghi phạm gây ra vụ trọng án. Tuy nhiên, đối tượng này đã nghỉ việc trước đó và bỏ trốn khỏi địa phương. Lực lượng chức năng lên tiến hành truy tìm, bắt giữ.

Đến cuối chiều 22/2, Khi đang tiếp tục hành trình tẩu thoát thì Điện bị công an bắt giữ. Do nghi can đã uống thuốc diệt cỏ tự sát nên các trinh sát khẩn trương đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh để giải cứu, đồng thời tranh thủ ghi lời khai đối tượng.

Bước đầu Điện khai nhận, khoảng 0h15' sáng 20/2, sau khi đi nhậu về. Điện đi xe máy đến nhà bà Mấu Thị X. để hỏi xin tiền nhưng bị bà X. từ chối. Điện bước tới đẩy nạn nhân ngã xuống tấm nệm đặt dưới nền nhà rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân. Khi thấy bà X. đã bất động Điện giở trò đồi bại rồi lục tung tủ để tìm tài sản nhưng không có gì giá trị. Đối tượng sau đó đã lấy 500.000 đồng trong túi quần bà X. rồi thoát khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Điện tiếp tục điều tra, làm rõ.