Gã đàn ông say rượu cầm dao đâm đại úy công an ở Cần Thơ

Sáng 18/9, cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đang tạm giữ hình sự nghi can Quách Thái, ở phường Tân An, do có hành vi cầm dao đâm Đại úy công an bị thương.



Nghi can Quách Thái. Ảnh: Công an cung cấp Khoảng 2h30 sáng cùng ngày, người dân ở khu vực 5, phường Tân An gọi điện trình báo Quách Thái say rượu, quậy phá.



Đại uý Nguyễn Công Tín, cảnh sát khu vực 5, cùng bảo vệ dân phố xuống hiện trường giải quyết. Khi đến nơi, lực lượng chức năng thấy Quách Thái cầm dao, miệng la lối om sòm, gây mất an ninh trật tự.



Đại úy Tín yêu cầu Thái bỏ dao xuống nói chuyện nhưng gã không chấp hành. Thái cầm dao lao đến đâm Đại úy Tín bị thương ở cổ.



Lực lượng làm nhiệm vụ khống chế Thái đưa về công an phường để làm việc. Đại úy Tín được đưa đến Bệnh viện Quân y 121 cấp cứu.