Gã công tử hư hỏng

Cuối tháng 2, tác giả William Middleton phát hành cuốn sách tiểu sử Paradise Now: The Extraordinary Life of Karl Lagerfeld kể về cuộc đời phi thường của “ông hoàng thời trang” Karl Lagerfeld – cố nhà thiết kế của nhiều hãng thời trang danh tiếng như Chanel, Fendi và thương hiệu riêng...

Ngoài đề cập đến những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, Paradise Now còn mang đến cho người đọc về khía cạnh yếu đuối và cảm tính hơn của huyền thoại sống. Đó là chuyện tình yêu độc hại của ông với Jacques de Bascher, tiểu quý tộc kém 19 tuổi mà tác giả ví như “ác quỷ hiện thân với khuôn mặt Garbo” (chỉ ngoại hình bắt mắt).

Gã quý tộc hư hỏng

Jacques de Bascher sinh tháng 7/1951 tại Việt Nam. Năm 1995, gia đình ông trở về Pháp và định cư ở vùng ngoại ô Paris. Sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc – làm thủ thư trên tàu hải quân L'Orage - De Basser đến Thành phố Ánh sáng và bắt đầu hành trình ăn chơi khét tiếng để cuối cùng phải trả giá bằng tính mạng.

William Middleton mô tả de Bascher giống như ngôi sao điện ảnh những năm 1930, với đôi mắt màu hạt dẻ và bộ ria mép mỏng như bút chì. Ông có hứng thú với cả nam lẫn nữ.

Trong sách, Middleton kể một lần, ông bị cảnh sát ở Paris bắt lại vì đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. “De BasCher đưa cho anh ta danh thiếp, mời anh ta đến nhà uống chút rượu và cuối cùng họ lên giường với nhau”, tác giả viết.