G-Dragon trở lại Việt Nam sau 13 năm, biểu diễn tại SVĐ Mỹ Đình ngày 21/6

Sáng 13/5, đại nhạc hội K-Star Spark đã chính thức công bố poster sự kiện và xác nhận G-Dragon, thành viên nổi bật của BIGBANG, sẽ biểu diễn tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 21/6 tới đây.

Đây là một tin vui lớn đối với cộng đồng yêu nhạc Kpop tại Việt Nam, khi sau 13 năm, "ông hoàng Kpop" mới có dịp tái ngộ người hâm mộ Việt.

G-Dragon, tên thật là Kwon Ji Yong, là biểu tượng rực rỡ của K-pop. Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ khi còn rất trẻ và trở thành trưởng nhóm của BIGBANG - nhóm nhạc huyền thoại của YG Entertainment.

G-Dragon không chỉ là một rapper tài năng, mà còn là một ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, và một biểu tượng thời trang quốc tế. Với phong cách âm nhạc độc đáo, G-Dragon đã chinh phục không chỉ khán giả tại Hàn Quốc mà còn ở nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

Trước khi sự kiện này được công bố, người hâm mộ Việt Nam đã phải đợi 13 năm để chứng kiến G-Dragon trở lại với một đêm diễn solo. Lần đầu tiên đến Việt Nam cùng với BIGBANG vào năm 2012, G-Dragon để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Kể từ đó, G-Dragon không chỉ phát triển sự nghiệp cá nhân mà còn tiếp tục duy trì vị thế vững chắc trong làng giải trí quốc tế.

Với những bản hit nổi bật như Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang cùng với nhóm BIGBANG, G-Dragon đã góp phần làm nên lịch sử K-pop.

Sau khi tách ra hoạt động solo, anh tiếp tục gây bão với những sản phẩm âm nhạc như Crooked, Crayon, Who You?, và Untitled..., những ca khúc không chỉ mang đậm phong cách âm nhạc cá nhân mà còn thể hiện khả năng sáng tác và sản xuất tuyệt vời của anh. Những album solo của G-Dragon như One of a Kind, COUP DE'TAT, và Kwon Ji Yong đều lập kỷ lục doanh số và giành được sự yêu thích trên toàn cầu, củng cố tên tuổi của anh như một biểu tượng âm nhạc.

Đặc biệt, G-Dragon còn nổi bật với phong cách thời trang độc đáo, luôn dẫn đầu xu hướng và ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ trên toàn thế giới. Anh là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn không chỉ trong âm nhạc mà còn trong ngành công nghiệp thời trang, luôn được xem là biểu tượng phong cách của K-pop.