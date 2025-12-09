G-Dragon trở lại Hà Nội với concert 'Übermensch' vào tháng 11

Sáng 12/9, công ty quản lý của G-Dragon thông báo Hà Nội sẽ là một trong những điểm dừng thuộc chặng thứ 4 của world tour Übermensch. Đêm diễn dự kiến diễn ra tại 8Wonder Ocean City vào ngày 8/11, trở thành sự kiện được cộng đồng fan Kpop mong chờ bậc nhất dịp cuối năm.

Thông tin này ngay lập tức gây bùng nổ trên mạng xã hội. Nhiều fan phấn khích với các bình luận: “Lần này nhất định phải đi, không thể bỏ lỡ nữa!"; "Không ngờ lại được gặp G-Dragon ở Việt Nam hai lần trong cùng một năm, nhất định phải có vé lần này!”, "Giờ chỉ chờ ngày săn vé thôi",....Cộng đồng fanpage của G-Dragon tại Việt Nam hào hứng với các kế hoạch xếp hàng, săn vé và chuẩn bị lightstick.