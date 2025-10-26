G-Dragon đi vào lịch sử

“Khi tôi sáu tuổi, mẹ đưa tôi đi dự tuyển. Mọi chuyện bắt đầu từ đó. Từ khi ấy, tôi vẫn luôn theo đuổi cùng một giấc mơ. Ở tuổi thiếu niên, tôi thực hiện được ước mơ trở thành ca sĩ. Ở tuổi đôi mươi, tôi nhận được nhiều giải thưởng. Và nay, khi ở tuổi ba mươi, tôi được nhận Huân chương Văn hóa Okgwan này. Giờ đây, tôi thật sự mong chờ những năm tháng tuổi bốn mươi của mình…

Khi còn nhỏ, tôi vô cùng ngưỡng mộ các ca sĩ. Đến giờ, tôi vẫn vậy. Tôi tự hào vì được trở thành một người trong số họ và tôi yêu công việc mình làm. Những tiền bối đã truyền cảm hứng cho ước mơ của tôi từng là ngôi sao tỏa sáng nhất. Tôi lớn lên cùng âm nhạc của họ và giờ tôi cũng trở thành một trong những ngôi sao ấy. Năm sau đánh dấu kỷ niệm 20 năm của Big Bang. Tôi muốn chia sẻ vinh dự này cùng các thành viên của mình", anh chia sẻ.

Cuối bài phát biểu, G-Dragon nhấn mạnh sức mạnh của những giấc mơ: “Tôi thường nói, ‘Chúc ngủ ngon và mơ đẹp nhé'. Những lời đó mang trong mình sức mạnh. Giấc mơ đẹp có thể trở thành hiện thực vào một ngày nào đó, hoặc dẫn bạn đến một giấc mơ mới. Dù nó không trở thành sự thật, hành trình mơ ước cũng khiến cuộc sống trở nên rực rỡ hơn. Tôi mong rằng tất cả các bạn đều sẽ có những giấc mơ thật đẹp đêm nay".