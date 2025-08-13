G-Dragon bị điều tra

Theo thông cáo báo chí của lực lượng chức năng, Sở Cảnh sát Mapo đã nhận được đơn tố cáo vào tháng 11/2024 từ một tác giả giấu tên, cáo buộc YG Entertainment vi phạm luật bản quyền khi sao chép trái phép ca khúc của ông và phân phối trong một album của G-Dragon mà không có sự cho phép.

Trong đơn, A cũng tố cáo Giám đốc điều hành YG Entertainment Yang Min Suk (em ruột ông Yang Hyun Suk) cùng Giám đốc điều hành công ty con YG Plus, ông Choi.