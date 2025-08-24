Fulham – MU: Chiến thắng đầu tay

Với Fulham, khởi đầu mùa giải bằng trận hòa 1-1 trước Brighton, 1 điểm có được trước đối thủ được đánh giá cao hơn là thành công cho đoàn quân HLV Marco Silva. Nên nhớ Fulham không phải là đối thủ dễ chịu, với triết lý bóng đá phòng ngự mà HLV Marco Silva tạo ra đã giúp cho Fulham trụ vững ở Premier League, thậm chí xếp trên cả MU ở mùa giải trước.

Ở vòng 2 Premier League này, MU sẽ hành quân làm khách trên sân Craven Cottage của Fulham, một chiến thắng là mục tiêu hàng đầu của HLV Amorim, nếu giành chiến thắng, lòng tin của CĐV dành cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ được nâng lên.

Tiếp đón MU ở vòng 2 này là một thử thách khó nhằn cho Fulham, tương quan lực lượng hiện tại đang nghiêng về MU. Có thể Fulham sẽ nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải này ngay trên sân nhà của mình.

Fulham đang có khởi đầu thuận lợi và quyết tâm giành ít nhất 1 điểm ở vòng 2. Ảnh: Fulham FC

Chỉ số thống kê chỉ ra rằng, trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường của Fulham, học trò của HLV Marco Silva thắng 3, hòa 1 và thua 1, con số này giống với MU. Nếu xét về thành tích đối đầu gần nhất giữa hai đội thì MU cũng không chiếm ưu thế là bao, cụ thể trong 5 trận gần nhất, MU thắng 3 thua 2. Trận đấu lượt đi Premier League mùa giải 2024/25, MU thắng tối thiểu 1-0, trận lượt về trên sân Old Trafford, Fulham thắng 2-1.

Thông tin lực lượng, tin vui cho CĐV MU khi thủ thành Onana đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân trong chuyến làm khách này. Hai trường hợp vắng mặt của Quỷ đỏ là cặp đôi hậu vệ Martinez và Mazraoui. Về phía chủ nhà Fulham, cặp đôi bên hành lang cánh trái là Ryan Sessegnon và Antonee Robinson tiếp tục vắng mặt do chấn thương. Trận đấu giữa Fulham và MU sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ 30, ngày 24-8.