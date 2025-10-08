Fukuoka - Nơi trái tim ở lại

|Các cháu bé cùng gia đình và các nghệ sĩ tham gia xếp hình bản đồ Việt Nam tại Lễ hội Xuân quê hương năm 2024 tại Fukuoka. (Nguồn: TLS Việt Nam tại Fukuoka)
Cả khu vực Tây Nam Nhật Bản chào đón tôi bằng mùa lá đỏ, thành phố Fukuoka rực rỡ hoa tulip và các loại hoa cúc, ngồi trên xe từ sân bay về trụ sở cơ quan cảm xúc trong tôi khó tả, vừa háo hức vừa lo lắng với trọng trách lớn lao, tôi hiểu rằng từng bước đi, từng lời nói, từng chương trình hành động đều mang theo hình ảnh và uy tín của Tổ quốc.
Fukuoka được mệnh danh là “Thành phố đáng sống nhất tại Nhật Bản”, Khu vực Kyushu là nôi của nền văn hóa Nhật Bản. Fukuoka là thành phố cảng, cửa ngõ phía Tây Nhật Bản là thủ phủ của khu vực Kyushu, cuộc sống bình yên, không ồn ào, người dân thân thiện và năng động. Fukuoka là nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất ở Kyushu, với hơn 25.000 người đang sinh sống và học tập.
Tôi đã bắt đầu một nhiệm kỳ công tác, đó không chỉ là quãng thời gian làm việc, nơi tôi và tập thể cơ quan đã cùng nhau trải qua những tháng ngày gắn bó, đoàn kết, cống hiến và trưởng thành. Chúng tôi tự hào từng bước đi của mình góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ Việt – Nhật, gắn kết cộng đồng người Việt trên khắp nước Nhật và nuôi dưỡng tình yêu trong mỗi trái tim những người con xa xứ hướng về quê, đất nước.
Từ những ngày đầu đến niềm tin vững bền
Ngay trong tháng đầu tiên, tôi đã cùng cán bộ cơ quan gặp gỡ, thăm và làm việc gần 10 hội đoàn người Việt các tỉnh Kyushu, Okinawa. Mỗi cái bắt tay, mỗi câu chuyện đời thường đều khiến tôi cảm nhận rõ rệt tình cảm của bà con dành cho Tổ quốc. Mỗi gương mặt đều chứa đựng bao câu chuyện mưu sinh, giấc mơ cho tương lai và nỗi nhớ quê hương.
Tôi đã xúc động khi nghe những lời tâm sự mộc mạc, chân thành từ giáo sư, tiến sĩ, sinh viên đến những kỹ sư và những bạn lao động kỹ năng, họ đều rất trẻ ánh mắt của họ sáng niềm tin vào tương lai phía trước và chính họ đã truyền cho tôi một nguồn năng lượng mới mẻ, tiếp cho tôi nguồn động lực để làm việc không ngơi nghỉ, với một mong muốn duy nhất: “Làm sao để ngôi nhà chung Tổng Lãnh sự quán thực sự là điểm tựa của kiều bào, là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Nhật Bản”.
|Tổng Lãnh sự Vũ Chi Mai phát biểu tại Hội thảo. (Nguồn: TLS Việt Nam tại Fukuoka)
Tôi cùng anh em trong Tổng Lãnh sự quán quyết tâm nỗ lực để cộng đồng người Việt tại đây viết những trang sử vẻ vang, để hình ảnh và tên tuổi người Việt được trân trọng, được vinh danh. Khi tiếp xúc với Thống đốc, lãnh đạo chính quyền các tỉnh trong mỗi dịp công tác, ở bất cứ nơi đâu tôi cũng nhận được sự chia sẻ, trân trọng về cộng đồng người Việt “thông minh, chăm chỉ, nhân văn và họ mong muốn mở rộng trao đổi nhân lực, du học sinh với Việt Nam”. Đấy không chỉ là những câu khen xã giao, mà thực chất người Việt tại Nhật Bản đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, văn hóa của Nhật Bản. Đâu đó vẫn có “những con sâu bỏ rầu nồi canh”, nhưng những “con sâu” này không thể làm lu mờ vị thế của người Việt trong lòng cộng đồng sở tại và bạn bè quốc tế đang làm việc sinh sống tại Nhật Bản.
Những nhịp cầu ngoại giao
Trong gần 3 năm qua, với Slogan “Tin tưởng - Hiệu quả - Bền vững” mặc dù chỉ có 5 anh em nhưng chúng tôi đã không quản ngày đêm thúc đẩy các hoạt động ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa, nỗ lực mở rộng hợp tác với chính quyền Fukuoka và các tỉnh Kyushu, Okinawa, Trung Nam Nhật Bản, xúc tiến nhiều dự án đầu tư, thương mại song phương, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản tìm đối tác lẫn nhau. Trong 2 năm 6 tháng, Tổng Lãnh sự quán đã đón tiếp và phối hợp tổ chức hơn 100 đoàn công tác các cấp từ Việt Nam sang Kyushu, Okinawa và Trung Nam Nhật Bản trong đó có 3 đoàn cấp cao.
Tổng Lãnh sự quán đã tổ chức hơn 40 sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại, văn hóa và du lịch; đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ cao trong các lĩnh vực như bán dẫn, sinh học tái tạo, nông nghiệp, môi trường, nước sạch, cùng hàng trăm suất học bổng đào tạo tiến sĩ, kỹ sư cho Việt Nam.
|Tổng Lãnh sự Vũ Chi Mai cùng Thống đốc tỉnh Fukuoka và Lãnh đạo thành phố Hà Nội tham quan các gian hàng tại Lễ hội Hà Nội tại Fukuoka tháng 11/2023. (Nguồn: TLS Việt Nam tại Fukuoka)
Mỗi dịp Tết Nguyên đán, Tổng Lãnh sự quán phối hợp với Hội Người Việt tại Fukuoka tổ chức Lễ hội Xuân Quê hương, thu hút hàng ngàn người tham dự. Tiếng trống hội Việt rộn ràng giữa lòng phố Nhật, tà áo dài rực rỡ dưới tán hoa anh đào đã mang không khí Tết Việt lan tỏa đến cộng đồng và bạn bè Nhật Bản.
Đặc biệt, tại Lễ hội Xuân Quê hương 2024, hơn 1.000 người Việt Nam và Nhật Bản mặc áo dài Việt Nam xếp hình bản đồ Việt Nam tại công viên trung tâm Fukuoka và cùng nhau hát vang Quốc ca Việt Nam. Tôi đã thấy những giọt nước mắt là niềm tự hào khó diễn tả thành lời. Dù vất vả, thức đêm, dầm mưa, nhưng với nụ cười rạng rỡ và cái bắt tay ấm áp từ người tham dự, chúng tôi hiểu rằng mọi nỗ lực đều xứng đáng.
Bảo hộ công dân - Những đêm không ngủ
Một trong những mảng công tác khiến tôi thấm thía nhất chính là bảo hộ công dân. Hơn 2 năm qua, Tổng Lãnh sự quán đã xử lý hơn 500 trường hợp liên quan đến pháp lý, lao động, học tập của công dân. Điện thoại reo trong đêm muộn, báo tin một lao động Việt gặp nạn, người Việt Nam phạm tội… Cán bộ TLSQ ngay lập tức liên hệ làm việc với cảnh sát địa phương và công ty chủ quản để nắm bắt sự việc, đảm bảo quyền lợi cho công dân.
Giữa mùa đông lạnh giá, cán bộ Tổng Lãnh sự quán cùng lãnh đạo hội đoàn, vượt hàng ngàn cây số vào tâm chấn của động đất để gặp gỡ, động viên và chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm tiếp tế cho cộng đồng người Việt và cả người dân sở tại ở các nhà lánh nạn. Có những buổi chiều mưa tầm tã giữa cơn bão tháng 8, chúng tôi đến trụ sở cảnh sát Fukuoka để hỗ trợ một nhóm bạn trẻ đi du lịch gặp vướng mắc về giấy tờ.
|Các đại biểu tham dự Lễ hội Xuân Quê hương năm 2024 tại Fukuoka. (Nguồn: TLS Việt Nam tại Fukuoka)
Nhưng cũng có những khoảnh khắc ấm lòng, nhiều lá thư viết tay, thư điện tử và những tấm thiếp cảm ơn khi được các anh chị ở phòng lãnh sự hỗ trợ dịch hồ sơ miễn phí làm quà tặng cưới, có những bạn lao động ở xa đến làm giấy tờ mặc dù hết giờ làm việc vẫn được các anh chị tiếp tận tình, hay khi một lời cảm ơn chân thành được gửi đến từ những người trở về từ bên bờ tuyệt vọng sau một vụ tai nạn, có sinh viên được bảo vệ khi bị lừa đảo, có công nhân được hỗ trợ đòi lại quyền lợi chính đáng sau thời gian dài bị bóc lột.
Những dòng thư viết tay, ánh mắt rưng rưng, hay chỉ một câu "Cảm ơn các anh chị Tổng Lãnh sự quán đã không bỏ rơi chúng tôi", tất cả trở thành nguồn động viên quý giá, để chúng tôi tiếp tục vững lòng trên hành trình công tác bảo hộ công dân. Đôi khi điều quan trọng nhất không phải là những hiệp định lớn lao, mà chính là sự hỗ trợ, bảo vệ kịp thời, đầy tình người với công dân. Đó cũng chính là niềm hạnh phúc thầm lặng của người làm ngoại giao.
|Đại diện Tổng Lãnh sự quán cùng với các hội đoàn, công ty, tổ chức và các nhà hảo tâm, cộng đồng người Việt Nam quyên góp ủng hộ người dân Nhật Bản tại khu vực động đất ở tỉnh Ishikawa. (Nguồn: TLS Việt Nam tại Fukuoka)
Trang đầu cho những kết nối bền vững
Nhiệm kỳ 2022-2025 sắp khép lại đối với tôi, nhưng Fukuoka sẽ mãi ở trong trái tim. Tôi tự hào, chúng tôi đã góp phần nhỏ bé vào việc thắt chặt quan hệ Việt - Nhật, đã gieo những "hạt giống" văn hóa vào lòng bạn bè quốc tế.
Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến chính quyền và nhân dân Nhật Bản, cảm ơn sự hỗ trợ tận tình của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản và hơn hết cảm ơn tình cảm nồng hậu của bà con cộng đồng người Việt Nam tại Fukuoka, Kyushu, Okinawa, Trung Nam Nhật Bản đã đồng hành cùng tôi. Mỗi người, mỗi câu chuyện đều là một mảnh ghép để tạo nên bức tranh đầy ý nghĩa của nhiệm kỳ này.
Làm ngoại giao không chỉ bằng lý trí, trách nhiệm mà còn bằng cả tình yêu thiêng liêng và cống hiến không ngừng. Fukuoka, thành phố xinh đẹp nơi tôi đang làm việc, sẽ luôn là một dấu ấn sâu đậm, nơi tôi gửi gắm biết bao tâm huyết và kỷ niệm.