Fukuoka - Nơi trái tim ở lại

Các cháu bé cùng gia đình và các nghệ sĩ tham gia xếp hình bản đồ Việt Nam tại Lễ hội Xuân quê hương năm 2024 tại Fukuoka. (Nguồn: TLS Việt Nam tại Fukuoka)

Cả khu vực Tây Nam Nhật Bản chào đón tôi bằng mùa lá đỏ, thành phố Fukuoka rực rỡ hoa tulip và các loại hoa cúc, ngồi trên xe từ sân bay về trụ sở cơ quan cảm xúc trong tôi khó tả, vừa háo hức vừa lo lắng với trọng trách lớn lao, tôi hiểu rằng từng bước đi, từng lời nói, từng chương trình hành động đều mang theo hình ảnh và uy tín của Tổ quốc.

Fukuoka được mệnh danh là “Thành phố đáng sống nhất tại Nhật Bản”, Khu vực Kyushu là nôi của nền văn hóa Nhật Bản. Fukuoka là thành phố cảng, cửa ngõ phía Tây Nhật Bản là thủ phủ của khu vực Kyushu, cuộc sống bình yên, không ồn ào, người dân thân thiện và năng động. Fukuoka là nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất ở Kyushu, với hơn 25.000 người đang sinh sống và học tập.

Tôi đã bắt đầu một nhiệm kỳ công tác, đó không chỉ là quãng thời gian làm việc, nơi tôi và tập thể cơ quan đã cùng nhau trải qua những tháng ngày gắn bó, đoàn kết, cống hiến và trưởng thành. Chúng tôi tự hào từng bước đi của mình góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ Việt – Nhật, gắn kết cộng đồng người Việt trên khắp nước Nhật và nuôi dưỡng tình yêu trong mỗi trái tim những người con xa xứ hướng về quê, đất nước.

Từ những ngày đầu đến niềm tin vững bền﻿

Ngay trong tháng đầu tiên, tôi đã cùng cán bộ cơ quan gặp gỡ, thăm và làm việc gần 10 hội đoàn người Việt các tỉnh Kyushu, Okinawa. Mỗi cái bắt tay, mỗi câu chuyện đời thường đều khiến tôi cảm nhận rõ rệt tình cảm của bà con dành cho Tổ quốc. Mỗi gương mặt đều chứa đựng bao câu chuyện mưu sinh, giấc mơ cho tương lai và nỗi nhớ quê hương.