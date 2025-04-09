Ford Ranger thêm phiên bản hybrid phong cách đường phố

Ford vừa bổ sung phiên bản plug-in hybrid (PHEV) cho dòng bán tải Ranger MS-RT tại châu Âu, mang đến hiệu suất vận hành ấn tượng hơn mà vẫn giữ nguyên phong cách thể thao đường phố của xe.

Cụ thể, phiên bản Ranger MS-RT PHEV sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.3L kết hợp với mô-tơ điện, cho công suất tổng 277 mã lực và mô-men xoắn 697 Nm, tăng thêm 40 mã lực và 97 Nm so với bản diesel V6 3.0L tăng áp. Sức mạnh này được truyền qua hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh e4WD.