Ford Ranger Raptor có đối thủ mới

Ford Ranger Raptor từ lâu đã được xem là “ông vua” trong phân khúc bán tải cỡ trung hiệu suất cao, nhưng chiếc xe này chuẩn bị phải đối mặt với áp lực cạnh tranh mới đến từ Nissan.

Theo đó, hãng xe Nhật Bản vừa hợp tác với Roush Performance - một công ty khá nổi tiếng với các bản độ xe Ford, để phát triển một dòng xe cạnh tranh trực tiếp với Ranger Raptor mang tên Nissan Frontier PRO-4X R 2026.

Chiếc bán tải này đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa hai bên, được tinh chỉnh đặc biệt với những nâng cấp đáng giá về ngoại hình và khả năng off-road.