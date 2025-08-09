Ford Ranger MS-RT có thêm bản PHEV mạnh mẽ

Ford vừa làm mới dòng xe thể thao MS-RT tại châu Âu với hai bổ sung quan trọng: Ranger MS-RT nay có tùy chọn plug-in hybrid (PHEV) mạnh mẽ hơn, trong khi Tourneo Custom MS-RT được giới thiệu phiên bản chạy điện hoàn toàn. Cả hai mẫu xe đều giữ nguyên thiết kế hầm hố và đề cao tính tiện dụng, đồng thời bổ sung công nghệ điện khí hóa để đáp ứng xu hướng mới.

Với bản PHEV, Ranger MS-RT sở hữu khối động cơ xăng 2.3L tăng áp kết hợp cùng một mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 277 mã lực và mô-men xoắn 697 Nm. Đây là mức tăng thêm 40 mã lực và 97 Nm so với bản diesel V6 3.0L. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động e4WD toàn thời gian. Xe có khả năng chạy thuần điện tối đa 40 km nhờ bộ pin 11,8 kWh, trong khi sức kéo 3.500 kg và tải trọng 1 tấn vẫn được giữ nguyên.

So với Ranger tiêu chuẩn, phiên bản MS-RT hạ gầm 40 mm và dùng hệ thống treo thể thao. Ngoại hình nổi bật với vòm bánh mở rộng, lưới tản nhiệt tổ ong, cản trước sau tái thiết kế, bộ khuếch tán, cánh gió dạng ducktail và mâm hợp kim 21 inch. Ford còn bổ sung màu sơn mới Turini Purple. Nội thất mang phong cách thể thao với ghế bucket bọc da Eco và da lộn, chỉ khâu xanh, vô-lăng thể thao, logo MS-RT phát sáng, màn hình giải trí 12 inch cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái.

Ở mảng xe van, Tourneo Custom MS-RT nay có thêm tùy chọn EV, PHEV và diesel. Phiên bản EV mạnh nhất, dùng mô-tơ điện đơn công suất 282 mã lực. Xe được trang bị bodykit thể thao gồm cản trước hầm hố, splitter, ốp sườn, bộ khuếch tán sau và cánh gió cỡ lớn lấy cảm hứng từ Ford Supervan. Nội thất ba hàng ghế đều được bọc da Eco và da lộn với chỉ khâu xanh, ghế trước thể thao ôm sát, tựa đầu liền khối. Xe dùng mâm 19 inch, giữ nguyên hệ thống treo tiêu chuẩn.

Các mẫu MS-RT mới sẽ được mở bán tại châu Âu và Anh vào cuối năm nay, giao hàng từ 2026. Cả Ranger và Tourneo Custom bản MS-RT đều được lắp ráp hoàn thiện tại nhà máy Dagenham (Anh) và sẽ ra mắt công chúng tại triển lãm IAA Mobility ở Munich, diễn ra từ ngày 8-14/9.