Ford Everest 2022 trình làng: lột xác thiết kế và trang bị, công nghệ ngập tràn là điểm nhấn

Tùy thuộc vào từng thị trường, Ford sẽ tiếp tục giới thiệu những phiên bản khác của Everest để phù hợp với nhu cầu của khách hàng địa phương, thông tin chi tiết sẽ được chia sẻ khi đến gần ngày mở bán chính thức.

Ford Everest 2023 thay đổi toàn diện cả nội và ngoại thất

Chiều dài cơ sở và chiều rộng cơ sở của Everest được gia tăng giúp các nhà thiết kế có thể tạo ra ngoại hình mạnh mẽ hơn. ADN thiết kế toàn cầu của Ford cũng được thể hiện rõ thông qua đèn chiếu sáng hình chữ C và thanh lưới tản nhiệt to bản chạy ngang. Phần đầu xe cũng được tạo ra từ tập hợp các chi tiết ngang và dọc. Ở hai bên, các đường gân nổi chạy dọc thân xe, chiều rộng cơ sở lớn hơn giúp các phần vòm bánh xe vồng to.