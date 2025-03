FMCG Việt Nam 2025: thay đổi vĩ mô và nhân khẩu đang định hình hành vi người tiêu dùng Việt Nam

Kantar vừa công bố báo cáo "Triển vọng Thị trường Hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) Việt Nam 2025" với chủ đề "Nổi bật trong môi trường FMCG phân mảnh và ưu tiên giá trị”.

Báo cáo "Triển vọng FMCG Việt Nam 2025" là phân tích toàn diện nhất từ trước đến nay của Worldpanel Việt Nam, cung cấp góc nhìn tích hợp về hành vi người tiêu dùng và ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện nay.

Những thay đổi vĩ mô định hình hành vi người tiêu dùng Việt Nam

Các chỉ số kinh tế vĩ mô của Việt Nam năm 2024 cho thấy một bức tranh tích cực, với mức tăng trưởng GDP ấn tượng 7,1% và thu nhập bình quân tăng. Dù triển vọng kinh tế cho thấy những tín hiệu lạc quan, hành vi mua sắm hàng FMCG tiêu dùng tại nhà của người Việt vẫn cho thấy sự dè dặt. Giá thực phẩm tăng cao và sự bất ổn kinh tế kéo dài tiếp tục định hình hành vi người tiêu dùng, khiến mọi quyết định mua hàng đều được tính toán kỹ lưỡng.

Tính đến quý IV năm 2024, số lượng hộ gia đình gặp khó khăn về tài chính vẫn chưa phục hồi về mức trước Covid. Điều này cho thấy niềm tin tài chính của người tiêu dùng đã có sự thay đổi, với một mức độ chi tiêu thận trọng và có chọn lọc hơn.

Đồng thời, năm 2025 đánh dấu thời điểm chuyển giao khi Việt Nam đang chứng kiến những thay đổi nhân khẩu học lớn. Dân số già hóa, tỷ lệ sinh giảm và thu nhập tăng cao là những yếu tố tái định hình lại bối cảnh nhân khẩu học và các ưu tiên chi tiêu của hộ gia đình. Những thay đổi này mang đến cơ hội cho các thương hiệu đổi mới và cung cấp các sản phẩm phục vụ cho các phân khúc người tiêu dùng đa dạng với nhu cầu sử dụng sản phẩm ngày càng phức tạp hơn.

Hiểu về động lực hiện tại của FMCG tại Việt Nam

Theo báo cáo "Triển vọng FMCG Việt Nam 2025", dữ liệu mua sắm hộ gia đình của Worldpanel cho thấy tăng trưởng giá trị FMCG tiêu dùng tại nhà đang chững lại, thể hiện rõ ở cả khu vực thành thị và nông thôn. Sự chậm lại trong tăng trưởng FMCG có thể là do một số yếu tố chính: do hành vi người tiêu dùng thay đổi, do người mua hàng lựa chọn các sản phẩm có khuyến mãi nhiều hơn và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong ngành FMCG.