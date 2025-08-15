FIVB cẩu thả khiến Đặng Thị Hồng và U21 Việt Nam tổn thương

Một sự cố khó tin xảy ra ở giải bóng chuyền U21 vô địch thế giới 2025 khi BTC bất ngờ điền tên VĐV Đặng Thị Hồng vào danh sách của U21 Việt Nam trận gặp Chile ở vòng tranh hạng 17-20 (20h ngày 15/8), dù trước đó FIVB ra án phạt cấm thi đấu với VĐV 19 tuổi vì "không đủ điều kiện".

Người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam từ việc có hi vọng Đặng Thị Hồng thoát án phạt và U21 Việt Nam được đòi lại công bằng, đã vô cùng hụt hẫng sau khi FIVB thừa nhận mình sai sót.