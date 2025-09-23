File ghi âm khiến giới giải trí Trung Quốc chấn động

Chưa dừng lại ở đó, Cố Nhị còn đăng file ghi âm một đoạn đối thoại giữa biên kịch Tần Văn và đạo diễn Vương Gia Vệ, trong đó hai người nói xấu diễn viên Trần Đạo Minh và Cận Đông. Vương Gia Vệ muốn mời Trần Đạo Minh góp mặt trong phim Phồn hoa nhưng nam diễn viên từ chối. Do đó, Tần Văn cho rằng Trần Đạo Minh thích xây dựng hình tượng phóng khoáng, hiểu biết, giỏi giang, thích giới thiệu sách nhưng thực tế không hề đọc những cuốn chuyên ngành khó nhằn, là con người giả tạo tự phụ, không phải diễn viên tài giỏi, không theo kịp thời đại.

Đáng nói, Trần Đạo Minh là Chủ tịch hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc, người từng hết lòng nâng đỡ biên kịch Tần Văn, từng đóng trong các bộ phim Nửa đời trước của tôi, Lưu kim tuế nguyệt do Tần Văn chấp bút. Trước đó, Tần Văn cũng nhiều lần công khai cảm kích Trần Đạo Minh vì có ơn dìu dắt giúp đỡ cô rất nhiều từ khi mới vào nghề. Bộ phim Thanh xuân không chốn bình yên của chúng ta là tác phẩm đầu tay của Tần Văn cũng do Trần Đạo Minh đóng chính. Nam diễn viên luôn kêu gọi các biên kịch đạo diễn trẻ hãy tìm đến mình vì ông sẵn lòng giúp đỡ người mới trong giới giải trí.