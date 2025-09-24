FIFA và UEFA quyết định ra sao về việc trừng phạt bóng đá Israel?

Họ thúc giục UEFA và FIFA rằng, trước mắt, các quốc gia khác không được cho các đội bóng Israel mượn sân làm sân nhà trong các giải cúp châu Âu hay đội tuyển Israel tham dự vòng loại World Cup 2026. Nhóm các chuyên gia của LHQ còn muốn chủ nhà các giải đấu quốc tế phải loại Israel khỏi các giải đấu diễn ra trên đất nước họ.

FIFA và cả UEFA vẫn chưa lên tiếng về việc trừng phạt bóng đá Israel. ẢNH: UEFA

Bài báo trên Arab News chỉ ra: “Vào năm 2022, bốn ngày sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, lập tức UEFA và FIFA đi đầu trong việc trừng phạt bóng đá Nga. Nay cuộc chiến giữa Israel và Hamas qua trải qua 716 ngày nhưng UEFA và FIFA không nói gì”.

Hơn 2 năm qua, nhiều dân thường là trẻ em, người già và nhiều cầu thủ bóng đá Palestine thiệt mạng vì các đợt tấn công của Israel, nhưng UEFA và FIFA chẳng có động thái gì. UEFA còn tổ chức các sân bóng ở Hungary cho các CLB của Israel đá các cúp châu Âu, cũng tại đó, đội tuyển Israel cũng được tham dự các giải quốc tế.