FIFA từng phạt nặng 2 quốc gia ‘không thể cãi’ tương tự bóng đá Malaysia

Nghi án gian lận cầu thủ nhập tịch đang làm tổn hại đến uy tín của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và gợi nhắc lại những vụ bê bối tương tự từng xảy ra trong làng túc cầu thế giới, nơi một số quốc gia đã bị FIFA xử lý nghiêm khắc vì những hành vi này.

Theo phán quyết được FIFA đưa ra, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương hơn 11,5 tỉ VND), trong khi bảy cầu thủ nhập tịch bị cấm thi đấu 12 tháng và mỗi người phải nộp phạt 2.000 franc. Trong số này, 5 cầu thủ đã ra sân ngay từ đầu trong chiến thắng 4-0 của chủ nhà Malaysia trước tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup hồi tháng 6-2025. Tưởng chừng đó là chiến thắng lịch sử giúp bóng đá Malaysia vươn tầm, nhưng giờ đây, nó lại trở thành vết nhơ khiến người hâm mộ phải ngậm ngùi.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên FIFA phải can thiệp mạnh tay vào những bê bối liên quan đến giấy tờ cầu thủ. Trước khi xử phạt bóng đá Malaysia, hai quốc gia khác là Đông Timor và Guinea Xích Đạo cũng từng bị trừng trị vì hành vi tương tự.